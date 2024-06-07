本週操盤筆記：聯準會、日本央行利率決議 蘋果年度開發者大會

鉅亨網新聞中心 2024-06-09 21:50

本週聯準會和日本央行將召開利率決策會議，而美國和中國會發布通膨數據，英國則將更新工業產出與就業數據，有助於了解全球利率走向。

本週操盤筆記 (0609-0615)

1. 聯準會利率決議

儘管加拿大央行和歐洲央行上週降息，但預計聯準會在本週的會議上不會跟進，預計將維持目前 5.25%-5.5% 的利率水準。然而，市場觀察人士仍關注會議可能釋放的未來降息訊號。

聯準會貨幣政策委員會也將發布經濟預測摘要。該預測包括備受關注的「點陣圖」，該圖顯示了聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員對利率走勢的預測。

根據 CME FedWatch 工具，預計首次降息將於 11 月左右開始。儘管如此，最近的 PMI 數據已透露出美國不斷上升的物價壓力，從而加大籠罩在聯準會降息時機上的不確定性。

2. 日本央行利率決議

根據 au Jibun 銀行日本製造業 PMI 數據，日本製造商面臨投入成本上漲增快的局面，部分原因是匯率影響。日本第一季 GDP 最終數據也將更新。

3. 蘋果年度全球開發者大會

蘋果可能會在其年度全球開發者大會上強調新的人工智慧功能，而這場為期 5 天的活動，將於美東時間週一開始，屆時這家科技巨頭將推出新功能和產品。