本週操盤筆記：聯準會、日本央行利率決議 蘋果年度開發者大會
鉅亨網新聞中心 2024-06-09 21:50
本週聯準會和日本央行將召開利率決策會議，而美國和中國會發布通膨數據，英國則將更新工業產出與就業數據，有助於了解全球利率走向。
在重點個股部分，蘋果公司 (AAPL-US) 將舉行年度開發者大會，預計將推出利用人工智慧技術的新產品。特斯拉 (TSLA-US) 股東週四將投票批准執行長馬斯克 (Elon Musk) 近 560 億美元的薪酬方案。包括甲骨文 (ORCL-US)、博通 (AVGO-US) 和 Adobe(ADBE-US) 在內的幾家專注於人工智慧的公司則將公布財報。
本週操盤筆記 (0609-0615)
1. 聯準會利率決議
儘管加拿大央行和歐洲央行上週降息，但預計聯準會在本週的會議上不會跟進，預計將維持目前 5.25%-5.5% 的利率水準。然而，市場觀察人士仍關注會議可能釋放的未來降息訊號。
聯準會貨幣政策委員會也將發布經濟預測摘要。該預測包括備受關注的「點陣圖」，該圖顯示了聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員對利率走勢的預測。
根據 CME FedWatch 工具，預計首次降息將於 11 月左右開始。儘管如此，最近的 PMI 數據已透露出美國不斷上升的物價壓力，從而加大籠罩在聯準會降息時機上的不確定性。
2. 日本央行利率決議
本週日本將召開央行會議，市場一致認為貨幣政策不會改變。儘管如此，考慮到日元面臨的壓力，日本央行仍有可能在某個時候升息。
根據 au Jibun 銀行日本製造業 PMI 數據，日本製造商面臨投入成本上漲增快的局面，部分原因是匯率影響。日本第一季 GDP 最終數據也將更新。
3. 蘋果年度全球開發者大會
蘋果可能會在其年度全球開發者大會上強調新的人工智慧功能，而這場為期 5 天的活動，將於美東時間週一開始，屆時這家科技巨頭將推出新功能和產品。
今年，蘋果預計將推出新的作業系統，以及 iMessage 和 Safari 等一系列產品的新生成式人工智慧功能。蘋果也可能回應最近有關與競爭對手微軟 (MSFT-US) 與 Alphabet (GOOGL-US) 所支持 AI 合作的報導。
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