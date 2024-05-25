520賴清德就職、台積電技術論壇登場、國巨入股力智 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-25 11:10

總統賴清德於周一 (20 日) 上任，同時發表就職演說，指出將以 AI 為革命中心，打造經濟日不落國；台積電周四 (23 日) 舉辦技術論壇，聚焦 AI 創新商機；被動元件大廠國巨周五 (24 日) 宣布入股力智，成為最大單一持股股東，以下為本周大事回顧：

〈520 就職〉賴總統就職演說：掌握半導體技術、AI 革命中心 三方向打造經濟日不落國

總統賴清德在就職演說中，強調有信心打造台灣成為「經濟日不落國」，掌握半導體先進製程技術，站在 AI 革命的中心，是「全球民主供應鏈」的關鍵，未來，政府會跟產業界密切合作，把握「前瞻未來，智慧永續」、「競逐太空，探索海洋」「布局全球，行銷全世界」三大方向，推動台灣的發展。

台積電技術論壇登場 聚焦 AI 創新商機

・侯永清：2030 年半導體產值 1 兆美元 晶圓代工占 25%

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 周四 (23 日) 舉辦技術論壇，歐亞業務資深副總暨副共同營運長侯永清表示，進入 2030 年，整體半導體 (含記憶體) 產值會達 1 兆美元，其中，晶圓代工產值 2500 億美元，年複合成長率 (CAGR)11%，

・今年 3 奈米擴產三倍 市場仍供不應求

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 台南 18B 資深廠長黃遠國表示，3 奈米去年開始量產，初期良率與 4 奈米相當，今年預計將擴充三倍產能，不過仍呈現供不應求，會盡量滿足客戶需求。

・ Google 衝刺 AI PC 攜手供應鏈夥伴打群架

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 舉辦技術論壇，邀請 Google 台灣董事總經理馬大康演講，會中暢談 AI 產品，並指出 Gemini/Gemini Nano 問世後，已與聯發科 (2454-TW) 進行最佳整合，讓所有終端手機都導入 AI 功能，未來也會再攜手供應鏈夥伴，將 AI 導入 Chromebook Plus，做成新一代 AI PC。

・張曉強：2 奈米進展相當順利 2026 年將跨入埃米時代

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 業務開發、海外營運辦公室 資深副總經理暨副共同營運長張曉強表示，2 奈米進展相當順利，2025 年下半年就會進入量產，2026 年再推出 A16，正式跨入埃米時代，將結合超級電軌 (Super Power Rail) 架構與奈米片電晶體。

〈國巨入股力智〉全額認購 2.1 萬張私募股 成最大單一持股股東

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 周五 (24 日) 宣布，董事會決議，參與華碩 (2357-TW) 集團旗下 IC 設計廠力智 (6719-TW) 私募普通股認購，以不超過 53.13 億元，取得力智 2.1 萬張私募股或 20.23% 股權，將成最大單一持股股東。

另外，國巨董事長陳泰銘也同步認購力智私募國內無擔保可轉債 (CB)，總金額不超過 17 億元。

〈東元經營權之爭〉改選 11 席董事 公司派拿下 10 席 邱純枝：符合預期且滿意

東元 (1504-TW) 周五 (24 日) 舉辦股東會，會中進行 11 席董事改選，東元公司提名的 11 席候選人中當選 10 席，包括 6 席董事及 4 席獨立董事，現任董事長邱純枝、沈榮津及利明献皆當選，對此結果現任董事長邱純枝表示，符合預期且滿意。

〈萬海法說〉紅海危機未除 Q3 仍缺櫃缺艙 全球閒置運力僅 0.7% 續撐高運價

萬海 (2615-TW) 周四 (23 日) 舉辦法說會，萬海總經理謝福隆表示，今年貨櫃船運市場旺季已從以往的 7 月提早至 5 月，紅海危機等地緣政治因素造成船隻繞航，全球最近閒置運能僅 0.7%，船舶供給持續吃緊，預估第三季船舶脫班、缺櫃、缺艙等壓力尚在，高運價會延續。