盤中速報 - 文件幣大漲11.18%，報6.7美元
鉅亨網新聞中心 2024-06-08 00:05
文件幣(FIL)在過去 24 小時內漲幅超過11.18%，最新價格6.7美元，總成交量達0.97億美元，總市值37.46億美元，目前市值排名第 24 名。
近 1 日最高價：6.75美元，近 1 日最低價：5.84美元，流通供給量：559,466,504。
Filecoin是一個去中心化的檔案儲存和共用系統，利用區塊鏈技術來保護資料的完整性。該區塊鏈建立在「複製證明」和「時空證明」上，用戶可將儲存空間租借給其他用戶，能以更快的速度提供所需資料者將會得到手續費獎勵，鼓勵節點複製並保存檔案。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.92%
- 近 1 月：+3.24%
- 近 3 月：-39.94%
- 近 6 月：+18.45%
- 今年以來：-21.27%
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