美股重點新聞摘要2024年06月08日

鉅亨網新聞中心 2024-06-08 08:00

美 5 月非農報告強勁 今年內降息預期被潑冷水

美國 5 月就業人數飆升、薪資也加速成長，讓交易員延後聯準會 (Fed) 今年降息的預期時間。美國勞工統計局 (BLS) 周五 (7 日) 公布數據顯示，5 月非農就業新增 27.2 萬人，遠超市場預期的 18.2 萬人，前值自 17.5 萬人大幅下修至 16.5 萬人。 詳讀全文

美國就業數據太熱 花旗將 Fed 首次降息時間預測從 7 月改至 9 月

外媒周五 (7 日) 報導，美國 5 月非農就業新增人數遠超預期，先前預估聯準會 (Fed) 一定會在 7 月降息的華爾街大行花旗 (C-US) 下調預期，該行經濟學家將 7 月降息預期延後到 9 月，目前認為 Fed 會在 7 月降息的大行只剩下摩根大通 (JPM-US)。詳讀全文

歐元區第一季 GDP 季增率終值報 0.3% 經濟成長回穩

歐盟統計局 (Eurostat) 周五 (7 日) 公布最新數據顯示，受惠出口商貿易與消費者支出推動，今年第一季歐元區經濟恢復成長，國內生產毛額 (GDP) 季增率終值報 0.3%，抵銷投資下滑。詳讀全文

「咆哮小貓」現身無新意 GameStop 血崩近 40% 其他迷因股狂瀉一片

迷因股大神「咆哮小貓」Keith Gill 週五 (7 日) 回到 YouTube 平台現身直播，但他未提出涉及 GameStop 的新訊息，電玩零售商遊戲驛站 GameStop (GME-US) 股價狂瀉近 40%，報每股 28.22 美元，同樣，其他迷因股走勢疲弱，AMC (AMC-US) 重挫超 15%。詳讀全文

字節跳動將在馬來西亞投資 21 億美元設立 AI 中心

馬來西亞貿易部長周五 (7 日) 表示，社群媒體應用程式 TikTok 母公司字節跳動計畫投資約 100 億林吉特 (21.3 億美元)，在馬來西亞建立人工智慧 (AI) 中心。詳讀全文

微軟將決勝時刻遊戲放上 Xbox Game Pass