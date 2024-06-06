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鉅亨速報

營收速報 - 文曄(3036)5月營收802.09億元年增率高達118.61％

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 19:15

文曄(3036-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣802.09億元，年增率118.61%，月增率-8.36%。

今年1-5月累計營收為3,603.88億元，累計年增率83.14%。

最新價為115元，近5日股價下跌-0.43%，相關電子通路下跌-0.37%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-4758 張
  • 外資買賣超：-1425 張
  • 投信買賣超：-3281 張
  • 自營商買賣超：-52 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 802.09億 119% -8%
24/4 875.28億 119% 31%
24/3 670.67億 72% 29%
24/2 518.88億 62% -30%
24/1 736.96億 50% 25%
23/10 676.34億 18% 8%

文曄(3036-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件、成品之加工、製造、研究開發、買賣及進出口業務。電話器材及其零組件之製造、代理國內外廠商有關之報價投標業務。資訊軟體服務、零售與批發業、倉儲業、電信器材批發業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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