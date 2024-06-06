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鉅亨速報

營收速報 - 新紡(1419)5月營收3.55億元年增率高達63.82％

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 12:32

新紡(1419-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣3.55億元，年增率63.82%，月增率18.19%。

今年1-5月累計營收為15.17億元，累計年增率18.04%。

最新價為49.2元，近5日股價上漲1.37%，相關紡織纖維上漲3.62%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+27 張
  • 外資買賣超：+47 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-20 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 3.55億 64% 18%
24/4 3.00億 25% -7%
24/3 3.24億 5% 18%
24/2 2.75億 7% 5%
24/1 2.62億 -1% -12%
23/12 2.97億 9% -31%

新紡(1419-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為紡織品之製造、加工買賣業務。紡織品成衣加工、製造、買賣及門市零售業務。委託營造廠興建商業大樓及國民住宅出租出售業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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