營收速報 - 新紡(1419)5月營收3.55億元年增率高達63.82％
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 12:32
今年1-5月累計營收為15.17億元，累計年增率18.04%。
最新價為49.2元，近5日股價上漲1.37%，相關紡織纖維上漲3.62%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+27 張
- 外資買賣超：+47 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-20 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|3.55億
|64%
|18%
|24/4
|3.00億
|25%
|-7%
|24/3
|3.24億
|5%
|18%
|24/2
|2.75億
|7%
|5%
|24/1
|2.62億
|-1%
|-12%
|23/12
|2.97億
|9%
|-31%
新紡(1419-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為紡織品之製造、加工買賣業務。紡織品成衣加工、製造、買賣及門市零售業務。委託營造廠興建商業大樓及國民住宅出租出售業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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