營收速報 - 東華(1418)5月營收134萬元年增率高達450.41％
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 15:15
今年1-5月累計營收為579萬元，累計年增率-51.8%。
最新價為31.05元，近5日股價上漲1.98%，相關紡織纖維上漲3.62%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+12 張
- 外資買賣超：+10 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|134萬
|450%
|128%
|24/4
|59萬
|-66%
|-77%
|24/3
|261萬
|-15%
|169%
|24/2
|97萬
|-71%
|243%
|24/1
|28萬
|-92%
|-89%
|23/12
|259萬
|-60%
|251%
東華(1418-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為聚丙烯青合成纖維.聚丙烯青梳毛條之製造及內外銷。生產聚丙烯青紗內外銷。聚尿酯系纖維及其原料之製造.加工及內外銷。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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