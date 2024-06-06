search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

營收速報 - 東華(1418)5月營收134萬元年增率高達450.41％

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 15:15

東華(1418-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣134萬元，年增率450.41%，月增率127.63%。

今年1-5月累計營收為579萬元，累計年增率-51.8%。

最新價為31.05元，近5日股價上漲1.98%，相關紡織纖維上漲3.62%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+12 張
  • 外資買賣超：+10 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 134萬 450% 128%
24/4 59萬 -66% -77%
24/3 261萬 -15% 169%
24/2 97萬 -71% 243%
24/1 28萬 -92% -89%
23/12 259萬 -60% 251%

東華(1418-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為聚丙烯青合成纖維.聚丙烯青梳毛條之製造及內外銷。生產聚丙烯青紗內外銷。聚尿酯系纖維及其原料之製造.加工及內外銷。

最新相關新聞

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收5月營收東華

相關行情
台股首頁我要存股

東華31.050.32%
美元/台幣32.246-0.10%




Empty