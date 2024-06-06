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鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估下修至14.98元，預估目標價為1500元

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 12:10

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對M31(6643-TW)做出2024年EPS預估：中位數由15.06元下修至14.98元，其中最高估值17.09元，最低估值13.86元，預估目標價為1500元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值17.09(23.78)28.5950.24
最低值13.86(13.86)13.9627.25
平均值15.2(16.06)22.1838.81
中位數14.98(15.06)23.0238.95

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值2,081,1102,839,3803,910,670
最低值1,878,0002,213,0002,818,000
平均值1,960,2802,518,4703,373,500
中位數1,951,0002,502,0003,391,850

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS12.612.168.1210.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,612,3371,360,1651,011,879981,016

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6643/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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