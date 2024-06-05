〈台股盤後〉台積衝鋒大漲417點收史高21902點 中小型股獨憔悴

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-06 14:11

台股今 (6) 日在台積電大漲帶動，盤中創歷史新高 21970.63 點、收盤上漲 417.82 點或 1.9%，來到 21902.7 點，也是歷史收盤最高，成交金額 4760 億元，不過，中小型股表現低迷，櫃買指數收黑，下跌 0.05 點收 259.38 點。

輝達執行長黃仁勳認可台積電調漲晶圓生產費用，更指出台積電價格的確太低，並認為台積電對世界和科技產業的貢獻被低估，台積電今日盤中衝上 899 元、創新天價，收盤上漲 40 元或 4.7%，來到 894 元。

除了台積電外，聯發科今日也大漲近半根停板，鴻海、廣達、日月光投控、聯電等電子指標均漲逾 1%，緯穎、川湖、智邦等 AI 指標漲逾 3%，大立光、瑞昱、達發等漲 2%。

不過，奇鋐下跌 3.6%，創意、健策跌逾 2%，臻鼎 - KY、文曄、矽力 *-KY、嘉澤以及台達電等收黑，為今日盤面較弱勢的電子指標；此外，黃仁勳點名的 IPC 族群今日普遍回檔，圓剛、艾訊跌 4-5%、宸曜、凌華跌約 3%，僅慧友再攻漲停，相對突出。