〈台股盤後〉台積衝鋒大漲417點收史高21902點 中小型股獨憔悴
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-06 14:11
台股今 (6) 日在台積電大漲帶動，盤中創歷史新高 21970.63 點、收盤上漲 417.82 點或 1.9%，來到 21902.7 點，也是歷史收盤最高，成交金額 4760 億元，不過，中小型股表現低迷，櫃買指數收黑，下跌 0.05 點收 259.38 點。
輝達執行長黃仁勳認可台積電調漲晶圓生產費用，更指出台積電價格的確太低，並認為台積電對世界和科技產業的貢獻被低估，台積電今日盤中衝上 899 元、創新天價，收盤上漲 40 元或 4.7%，來到 894 元。
除了台積電外，聯發科今日也大漲近半根停板，鴻海、廣達、日月光投控、聯電等電子指標均漲逾 1%，緯穎、川湖、智邦等 AI 指標漲逾 3%，大立光、瑞昱、達發等漲 2%。
不過，奇鋐下跌 3.6%，創意、健策跌逾 2%，臻鼎 - KY、文曄、矽力 *-KY、嘉澤以及台達電等收黑，為今日盤面較弱勢的電子指標；此外，黃仁勳點名的 IPC 族群今日普遍回檔，圓剛、艾訊跌 4-5%、宸曜、凌華跌約 3%，僅慧友再攻漲停，相對突出。
傳產方面，航運族群今日強勢，貨櫃三雄中，萬海亮燈漲停作收，陽明漲 4%、長榮也漲 2%，航空雙雄華航及長榮航則漲 2-3%、成衣代工大廠儒鴻 5 月營收報喜，今日也大漲 4.9%；正新則漲多拉回下跌 3%。
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