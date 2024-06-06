台灣5月CPI 2.24%又衝破通膨警戒線 食醫住電四大民生價格齊漲

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-06 19:08

主計總處今 (6) 日公布 5 月消費者物價總指數 (CPI) 年增幅 2.24%，在連續 2 個月下滑後，再度衝破 2% 通膨警戒線，主計總處說明，外食費和房租續呈上漲趨勢，加上部分醫療院所調升掛號費、4 月起電價調漲所致；前 5 月 CPI 平均為 2.24%。

主計總處指出，若扣除蔬菜水果，5 月 CPI 漲 1.86%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI)，漲 1.84%。

以 368 項查價項目來看，價格上漲者主要有甘藍菜 (高麗菜) 漲 58.28%、小白菜漲 36.90%、木瓜漲 20.45%、金飾及珠寶漲 16.98%、診所掛號費漲 13.94%、中藥材漲 9.96%、語言學習費漲 9.34%。

圖表：主計總處提供。

就七大類來看，醫藥保健類較去年同期價漲 3.45%，主因部分醫療院所調漲掛號費，醫療費用上漲 5.66%。

食物類漲 3.43%，反映蔬菜及水果受天候不穩影響，價格分別漲 11.75%、8.66%，食用油、調理食品、外食費各漲 5.17%、3.32% 和 2.79%，惟蛋類因需求降低、比較基期高，價格下跌 12.54%。

按商品性質別觀察，商品類上漲 1.97%，其中，非耐久性消費品 (含食物及能源等) 漲 2.90%，半耐久性消費品漲 0.18%，耐久性消費品漲 0.84%；服務類漲 2.49%，其中醫療費用漲 5.66%，外食費漲 2.79%。

而前 5 月平均 CPI 年增 2.24%，其中，商品類漲 1.87%，服務類漲 2.58%，若扣除蔬菜水果，漲 2.03%，核心 CPI 漲 2.06%。