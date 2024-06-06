營收速報 - 樺漢(6414)5月營收126.26億元年增率高達32.97％
鉅亨網新聞中心 2024-06-06 18:15
今年1-5月累計營收為567.28億元，累計年增率19.9%。
最新價為326.5元，近5日股價下跌-2.25%，相關電腦週邊下跌-4.04%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-91 張
- 外資買賣超：-281 張
- 投信買賣超：+373 張
- 自營商買賣超：-183 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|126.26億
|33%
|11%
|24/4
|113.85億
|22%
|-9%
|24/3
|124.61億
|23%
|46%
|24/2
|85.36億
|-10%
|-27%
|24/1
|117.20億
|32%
|-9%
|23/12
|128.90億
|3%
|16%
樺漢(6414-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦及其週邊設備製造業。資訊軟體服務業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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