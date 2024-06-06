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鉅亨速報

營收速報 - 樺漢(6414)5月營收126.26億元年增率高達32.97％

鉅亨網新聞中心 2024-06-06 18:15

樺漢(6414-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣126.26億元，年增率32.97%，月增率10.9%。

今年1-5月累計營收為567.28億元，累計年增率19.9%。

最新價為326.5元，近5日股價下跌-2.25%，相關電腦週邊下跌-4.04%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-91 張
  • 外資買賣超：-281 張
  • 投信買賣超：+373 張
  • 自營商買賣超：-183 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 126.26億 33% 11%
24/4 113.85億 22% -9%
24/3 124.61億 23% 46%
24/2 85.36億 -10% -27%
24/1 117.20億 32% -9%
23/12 128.90億 3% 16%

樺漢(6414-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦及其週邊設備製造業。資訊軟體服務業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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