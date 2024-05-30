【量大強漲股整理】蘋果WWDC開發者大會登場，蘋概股有【戲】可期，該鎖定誰?

鉅亨研報 2024-06-06 17:28

加權指數，今日開高走高，終場上漲 417.82 點，收在 21902.7 點，成交量 4760 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 215 億，投信買超 54.8 億，自營商賣超 29.19 億，三大法人合計買超 240.61 億，其中，投信連 5 買，累計 224.87 億。

美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 0.25%，標普 500 指數上漲 1.18%，創歷史新高，納指上漲 1.96%，創歷史新高，費半上漲 4.52%；美國 5 月 ADP 新增就業人數報 15.2 萬，預期 17.3 萬，前值 18.8 萬，就業市場數據不如預期，有助於聯準會今年加快降息腳步；(NVDA-US) 輝達上漲 5.16%，收在 1224.4 元，續創歷史新高紀錄，市值達到 3.01 兆美元，超越蘋果，躋身至全球市值第二大公司之列；(TSM-US) 台積電 ADR 勁揚 6.85%，收在 162.92 美元，衝上歷史新高；台股方面，加權指數，今日開高走高，盤中上漲逾 480 點，來到 21970.63 點，不僅創下歷史新高，離 22000 點大關也僅有一步之遙，終場上漲 417.82 點，收在 21902.7 點，不論是基本面或技術面，全都有利多方，多頭格局不變下，預期台股短期有望繼續上攻。

權值股方面，(2330-TW)台積電，上漲 4.68%，收在 894 元，創下歷史新高，企業通過資本支出預算約 173 億美元，包括建置及升級先進製程產能，建置及升級先進封裝、成熟及／或特殊製程產能，以及廠房興建及廠務設施工程，也通過自集中市場買回普通股 3,249 張，買回期間為今天起至 8 月 5 日，每股買回區間價 598 至 1,281 元，若股價低於區間價格下限，將繼續買回；對股價來說自然有激勵走高的影響，(2317-TW)鴻海，上漲 1.14%，收在 177.5 元，原預估第 2 季營運呈現季增、年增的表現，但因 AI 伺服器需求高，本季能見度有望優於預期。累計今年前五月營收 2.38 兆元，年增 1.7%，為同期次高，預計 7 月 2 日除息，每股配發 5.4 元現金股利，總計將發出 748.6 億元；(2454-TW)聯發科，上漲 4.88%，收在 1290 元，美銀上調企業今明兩年的預估獲利，認為與 (NVDA-US) 輝達的合作比預期更緊密，將目標價從 1,400 元上調到 1,660 元，維持「買進」評等，有利於後續表現。

上海集裝箱出口（SCFI）指數近日不斷上漲，全球航運巨頭馬士基日前也宣布上調全年利潤預期，紅海危機造成的混亂持續延燒，亞洲和中東幾個主要港口塞港加劇，航運族群成為盤面焦點；(2613-TW) 中櫃，亮燈漲停，收在 45.2 元，全球經濟復甦箭在弦上，補庫存需求轉強，各主要國家開始搶原物料，艙位供不應求，散裝航運需求增加，再加上基隆港、台中港首季貨櫃裝卸量成長逾 6％，中櫃裝卸量也有提升，不僅市占率提升，首季更是轉虧為盈，EPS 達 0.15 元，自結 4 月 EPS 為 0.07 元，獲利表現越來越佳；(2615-TW) 萬海，亮燈漲停，收在 96.8 元，企業主要以亞洲航線為主力，為亞洲塞港最大的受惠者，亞洲市占率達 15%，貨量占萬海整體比重 62%，營收占比 36%，總經理謝福隆日前表示，目前全球船舶閒置率已降到 0.7%，與疫情期間的水準相當，預期運價到第三季都有支撐。

(AAPL-US) 蘋果，將在下周 6 月 11 日至 15 日，線上舉行一年一度的 WWDC 全球開發者大會，法人指出，今年旗艦手機 iPhone 16 將成為企業逆轉勝的「重要一役」，相關供應商將可明顯受惠；(3008-TW) 大立光，收在 2390 元，股價再創波段新高! 來到 2145 元大關，獨家供應 iPhone 15 Pro Max 的潛望式鏡頭，2024 年 iPhone 16 Pro 系列繼續使用潛望式鏡頭，企業將明顯受惠，法人目標價上看 3250 元。

(3406-TW) 玉晶光，今日盤中更是創下新高，法人預估，有望取得 iPhone 16 Pro 潛望式鏡頭 20-25% 的訂單，4 月合併營收為 18.7 億，年增 142%，法人目標價上看 640 元，更在我們預告後也大漲一波!!! 通通驗證佳螢經濟日報連三季選股冠軍得實力!

(6290-TW)良維，上漲 6.25%，收在 88.4 元，受惠資料中心電力需求越來越高，每月出貨給大客戶 (AMZN-US) 亞馬遜的大電流線持續增加，預計年底將高達 2 萬條，近期又獲得 (MSFT-US) 微軟認證，成為支撐 AI 伺服器業務的第 2 隻腳，泰國廠 6 條產線已經全部滿載，2024 年底會多增加 12 條產線，未來 AI 伺服器相關產品都會在泰國生產，法人預估，企業今明兩年營收和獲利將大幅提升。

CPO(6442-TW) 光聖，股價亮燈漲停，收在 230 元，再度創下歷史新高，公布 4 月合併自結稅後淨利 7900 萬元，年成長 276%，每股盈餘 1.04 元，主要是美國基建及 AI 熱潮拉動傳輸需求，拉動美系大客戶對光被動產品的拉貨力道加溫，法人預估，5 月光被動出貨力道持穩，第二季營收占比可望超過七成，帶動營收、獲利同步向上。

台股近期個股輪動表現，中小型股將優於權重股，未來將關注五大重點

COMPUTEX-AI 股、輝達 6 月分拆對 AI 股影響、蘋果 WWDC 開發者大會

下周三美國 CPI 數據、下週四 FOMC 會議、將牽動未來的行情。

想持股診斷或詢問盤勢分析

歡迎免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/9cyliMq

COMPUTEX 即將落幕

WWDC 大會登場下

受惠潛力股

都在影片中分析給你知道

https://youtube.com/shorts/1q8eXhZRxEw?feature=share

6/6 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(2615-TW) 萬海

(2613-TW) 中櫃

(4566-TW) 時碩工業

(6863-TW) 永道 - KY

(4956-TW) 光鋐

(6442-TW) 光聖

(2312-TW) 金寶

(1786-TW) 科妍

(2482-TW) 連宇

(1476-TW) 儒鴻

(2454-TW) 聯發科

(2548-TW) 華固

(3376-TW) 新日興

(5519-TW) 隆大

想持股診斷或詢問盤勢分析

請免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/9cyliMq

莊佳螢分析師:

每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2023 年年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!

股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢

LINE 官方帳號

LINE ID 搜尋: @win1788 (@不可省略)

或是點擊下方網址加入

https://lin.ee/9cyliMq

Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!

(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)

http://yt1.piee.pw/QAHKZ

文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師