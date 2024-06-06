6/6-9/30 揪團用雲端發票！抽1萬 8千個獎 現金10萬元獎等你抱回家
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-06 17:29
財政部臺北國稅局表示，為落實發票從開立至領獎全程無紙化，自今（6）日起至 9 月 30 日，舉辦「雲端種樹趣 e 起集點樹」網路活動，獎項豐富，有現金 10 萬元、MacBook、iPad、iPhone、Dyson 洗地吸塵器、廚餘處理機等高達 1 萬 8 千個獎，趕緊拿起手機報名參加活動抽好禮。
該局說明，本活動內容有「早鳥來報名」、「老朋友動起來」、「新朋友看過來」、「雲端種樹趣」及「捐發票加碼送」，完成指定條件即可獲得點數兌換獎品或參加抽獎；為了讓更多新朋友使用雲端發票，只要邀請親朋好友首次下載及登入財政部統一發票兌獎 APP、設定載具歸戶、領獎帳戶及至少儲存 1 張雲端發票，除新朋友可獲得點數 50 點外，雙方各可再獲得點數 30 點；另外，捐贈雲端發票還可加碼抽點數紅包，人人有獎，總價值 140 萬元的電子禮券等你累積點數來兌換，詳細活動說明請看活動網站。
該局進一步說明，活動還有雲端種樹養成遊戲，累積足夠澆水次數亦可額外獲得抽獎機會；另結合 AI 推出繪圖人氣王比賽，運用 AI 製作「樹與雲端發票相關元素（如手機條碼、兌獎 APP 等）結合」之圖卡，人氣排名前 5 名者可獲得超商禮券，比賽開始時間將於活動網站公告（https://tree.event-go.tw)。
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