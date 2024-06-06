6/6-9/30 揪團用雲端發票！抽1萬 8千個獎 現金10萬元獎等你抱回家

該局說明，本活動內容有「早鳥來報名」、「老朋友動起來」、「新朋友看過來」、「雲端種樹趣」及「捐發票加碼送」，完成指定條件即可獲得點數兌換獎品或參加抽獎；為了讓更多新朋友使用雲端發票，只要邀請親朋好友首次下載及登入財政部統一發票兌獎 APP、設定載具歸戶、領獎帳戶及至少儲存 1 張雲端發票，除新朋友可獲得點數 50 點外，雙方各可再獲得點數 30 點；另外，捐贈雲端發票還可加碼抽點數紅包，人人有獎，總價值 140 萬元的電子禮券等你累積點數來兌換，詳細活動說明請看活動網站。