勤凱5月營收1.4億元  年月雙增逾3成

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-06 18:25

導電漿業者勤凱 (4760-TW) 今 (6) 日公布 5 月營收 1.4 億元，月增 31.7%，年增 36.9%，受惠電感漿料產品拉貨成長，加上新客戶持續出貨，達成年、月增率均逾 3 成的佳績，後續會觀察國際銀價波動是否影響客戶下單的意願。

勤凱今年營運穩定加溫，累計前五月營收 5.1 億元，年增 28.4%，整體第二季營運明顯優於第一季。董事長曾聰乙認為，客戶去年解決庫存問題之後，產業秩序漸入佳境，下半年則有賴 AI PC 換機潮帶動整體消費電子復甦。

勤凱近期已明顯感受 AI 伺服器興起後，對於新產品、新材料的需求，公司也迅速回應市場需求，無論像是 AI 零組件所需特殊電子漿料，進入終端客戶認證階段，或對於低碳製程材料的詢問度也日漸增溫，顯示勤凱技術能力已獲國內外大廠肯定，未來將與客戶進行緊密合作。