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鉅亨速報

盤後速報 - 正基(6546)下週(6月13日)除息3.5元，預估參考價165.0元

鉅亨網新聞中心 2024-06-06 17:05

正基(6546-TW)下週(6月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

以今日(6月6日)收盤價168.50元計算，預估參考價為165.0元，息值合計為3.5元，股息殖利率2.08%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月6日)收盤價做計算，僅提供參考）

正基(6546-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為無線通訊模組之研發、生產及銷售。近5日股價上漲11.74%，櫃買市場加權指數下跌0.12%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/13 168.50 3.5 2.08% 0.0
2023/06/27 90.3 6.5 7.2% 0.0
2022/06/27 132.0 5.457 4.13% 0.0
2021/07/30 112.0 4.0 3.57% 0.0

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