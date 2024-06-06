盤後速報 - 正基(6546)下週(6月13日)除息3.5元，預估參考價165.0元
鉅亨網新聞中心 2024-06-06 17:05
正基(6546-TW)下週(6月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
以今日(6月6日)收盤價168.50元計算，預估參考價為165.0元，息值合計為3.5元，股息殖利率2.08%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月6日)收盤價做計算，僅提供參考）
正基(6546-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為無線通訊模組之研發、生產及銷售。近5日股價上漲11.74%，櫃買市場加權指數下跌0.12%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/13
|168.50
|3.5
|2.08%
|0.0
|2023/06/27
|90.3
|6.5
|7.2%
|0.0
|2022/06/27
|132.0
|5.457
|4.13%
|0.0
|2021/07/30
|112.0
|4.0
|3.57%
|0.0
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