敬鵬首季獲利年增6.71倍 每股純益達0.82元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-13 18:56

汽車板廠敬鵬 (2355-TW) 2024 年首季營收爲 41.02 億元，年增 3.31%，在有利的匯兌條件及較優的出貨產品結構之下，今 (13) 日由敬鵬公布的 2024 年第一季稅後純益 3.24 億元，季增 64%，年增 6.71 倍，每股純益達 0.82 元 。

敬鵬 2024 年 4 月營收 13.81 億元，月增 7.38%，年增 3.29%，累計 1-4 月營收 54.83 億元，年增 3.3%，敬鵬指出，2024 年第二季的出貨仍溫吞，但整體而言，4 月的營收 13.81 億元仍優於首季的單月均值 13.67 億元，1-4 月的整體獲利表現而言仍佳。

敬鵬 2024 年第一季營收 41.02 億元，毛利率爲 15.81%，季增 0.11 個百分點，年增 7 個百分點，稅後純益 3.24 億元，季增 64%，年增 6.71 倍，每股純益達 0.82 元

敬鵬認為 2024 年現有生產線的產能及利用率可望向上提升，同時，敬鵬在泰國的 PCB 產能預計在 2024 年上半年、2025 年都有新產能開出，並將投入低軌衛星板及汽車板。而第二季的接單仍有溫度，且預估下半年營運量能將明顯優於上半年表現。

敬鵬、競國 (6108-TW) 及泰鼎 (4927-TW) 是台系 PCB 廠中，已在泰國有產能建置的業者，但敬鵬先前泰國舊廠的效益未發揮，再加上疫情影響交通，等疫後再派台灣幹部前往泰國做調整，去年已單月開始獲利，調整已見成效，1 月也有獲利表現，敬鵬決定在舊廠進行升級的作業，且除了原先的消費性電子、充電椿等應用，也將部分汽車板訂單轉往泰國，維持稼動率。此一擴充案將在今年上半年開出新產能。

此外，敬鵬也將在原泰國廠旁再投資超過 30 億元蓋新廠，敬鵬預估，新廠 2025 年進入量產，PCB 產品以汽車板跟通訊板為主。

敬鵬 2023 年營收 167.49 億元，其中汽車板占 80%、通訊板占 10%、工控板 占 6%、消費性電子占 3%、其他占 1%。