敬鵬首季汽車板營收占比78% 低軌衛星板也已出貨

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-15 10:52

PCB 廠敬鵬 (2355-TW) 2024 年首季營收爲 41.02 億元，年增 3.31%，在有利的匯兌條件及較優的出貨產品結構之下，第一季稅後純益 3.24 億元，季增 64%，年增 6.71 倍，每股純益達 0.82 元 ，敬鵬統計，2024 年首季的汽車板營收比重仍達 78%。

敬鵬統計，在 2024 年第一季營收 41.02 億元中，就應用端分析結構，汽車板占 78%、通訊板占 9%、工控板 占 8%、消費性電子占 4%、其他占 1%。在第一季的汽車電子廠拉貨力道溫吞且向第二季延伸，2024 年首季的汽車板占營收 78%，仍低於 2023 年汽車板 80% 的比重平均值。

同時，在第一季敬鵬的低軌衛星板也有出貨，營收歸類在通訊的應用類別中。

敬鵬 2024 年 4 月營收 13.81 億元，月增 7.38%，年增 3.29%，累計 1-4 月營收 54.83 億元，年增 3.3%，敬鵬指出，2024 年第二季的出貨仍溫吞，但整體而言，4 月的營收 13.81 億元仍優於首季的單月均值 13.67 億元，1-4 月的整體獲利表現而言仍佳。

敬鵬 2024 年第一季營收 41.02 億元，毛利率爲 15.81%，季增 0.11 個百分點，年增 7 個百分點，稅後純益 3.24 億元，季增 64%，年增 6.71 倍，每股純益達 0.82 元

敬鵬認為 2024 年現有生產線的產能及利用率可望向上提升，同時，敬鵬在泰國的 PCB 產能預計在 2024 年上半年、2025 年都有新產能開出，並將投入低軌衛星板及汽車板。而第二季的接單仍有溫度，且預估下半年營運量能將明顯優於上半年表現。

但敬鵬先前泰國舊廠的效益未發揮，再加上疫情影響交通，等疫後再派台灣幹部前往泰國做調整，去年已單月開始獲利，調整已見成效，1 月也有獲利表現，敬鵬決定在舊廠進行升級的作業，且除了原先的消費性電子、充電椿等應用，也將部分汽車板訂單轉往泰國，維持稼動率。此一擴充案將在今年上半年開出新產能。

此外，敬鵬也將在原泰國廠旁再投資超過 30 億元興建新廠，敬鵬預估，新廠 2025 年進入量產，PCB 產品以汽車板跟通訊板為主。