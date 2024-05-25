113年3、4月期統一發票開獎 千萬特別獎「44140251」

113 年 3、4 月期統一發票今 (25) 日開獎，特別獎號碼開出為「44140251」，八位數號碼全部相同者可獲得 1000 萬元獎金，200 萬元特獎號碼為「14715309」，本期中獎發票自今年 6 月 6 日開始兌領，期限至 9 月 5 日止。

113 年 3、4 月期統一發票中獎號碼已經開出，特別獎 (1000 萬元)「44140251」；特獎 (200 萬元)「14715309」；頭獎 (20 萬元) 3 組分別為「86562747」、「79171152」、「77925523」。

若您的發票號碼與頭獎末 7 碼相同，將可獲二獎 4 萬元，三獎 1 萬元、四獎 4000 元、五獎 1000 元，與頭獎號碼末 3 位相同者則各得獎金 200 元。