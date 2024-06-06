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鉅亨速報

營收速報 - 晟銘電(3013)5月營收8.68億元年增率高達102.7％

鉅亨網新聞中心 2024-06-06 14:15

晟銘電(3013-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣8.68億元，年增率102.7%，月增率5.34%。

今年1-5月累計營收為31.51億元，累計年增率30.24%。

最新價為91.1元，近5日股價上漲0.22%，相關電腦週邊下跌-4.04%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2165 張
  • 外資買賣超：-1995 張
  • 投信買賣超：+836 張
  • 自營商買賣超：-1006 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 8.68億 103% 5%
24/4 8.24億 80% 40%
24/3 5.88億 8% 95%
24/2 3.01億 -43% -47%
24/1 5.70億 25% 17%
23/12 4.86億 -40% -25%

晟銘電(3013-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為PC、NB、Server、TV及行動產品等機構件與沖壓、射出、組裝、銷售。精密模具設計製造銷售。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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