【台股操盤人筆記】重電業需求增溫趨勢至少看到2027年

鉅亨研報 2024-06-06 10:02

加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/06/05）

野村腳勤觀點：

重電業需求增溫趨勢至少看到 2027 年

在經過一個半月的震盪修正後，近期重電業的股價開始築底翻揚，主要看到部分業者 4 月自結業績持續高檔，而原先第一季不如預期的稅後淨利率也有明顯回升，以我們通路端拜訪的結果來看，多數業者變壓器訂單能見度至少看到 2027 年，甚至有外資券商看到 2030 年，整體而言在 AI 推升電力需求的趨勢下，全球變壓器市場供不應求的情況仍未改變。除了配電級高壓變壓器需求龐大外，在輸電端很重要的氣體絕緣開關設備（GIS），由於歐盟 2026 年禁用六氟化硫（SF6）等溫室氣體，相關配套產品勢必得升級，包括開關產品智慧化、一站式購足加上進口替代，這些都讓國內業者未來除了變壓器生意外，還有其他生意可做。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一）聯準終將降息：通膨放緩趨勢明確，儘管降息預期一延再延，但無論何時啟動降息都應以利多視之

（二）美國經濟有撐：4 月經濟數據好壞參半，但趨勢上仍呈現溫和成長，單月波動不需過度擔憂

（三）AI 引領新趨勢：輝達創辦人黃仁勳表示，未來「一年一個新產品」的資料中心規劃，相關台廠受惠無窮

大盤利空因素：

（一）地緣政治風險：2024 美國總統大選、中東地緣風險攀升，為全球金融體系帶來不確定性

（二）需求回溫緩慢：降息遞延令下半年需求回溫及回補庫存力道有限，急單與短單的能見度變短

（三）漲多修正壓力：AI 類股漲多後評價不算便宜，熱錢湧入使籌碼混亂，股價波動風險上升

等待獲利上修、股價跌深反彈機會

美國 4 月經濟數據好壞參半，其中製造業 PMI 新訂單指數從 49.1 大幅降至 45.4，長時間高利率確實打擊了需求，不過還好近 3 個月實質消費月增率為正，代表個人消費佳，銀行放貸意願近 2 個月走平，未再改善但也沒惡化，整體來說經濟還是有撐。產業狀況則維持分化，美國 2024 企業獲利年增率連續數月走平在 9%，即便經過 Q1 財報後也未變化，原因在於科技 7 巨頭獲利上修，但小型股淨虧損家數卻回到疫情期間的 31%，雖然平均數走平，天與地的差異卻是拉大。台股也有類似情況，台積電、鴻海等權值股拉高了平均數，只是相對起來不如美國嚴重。從評價面來看，目前台股評價不算便宜，但也沒到很貴，只是獲利並未上修、股價跑得快，大盤應該還是以盤整、類股輪動格局為主，直到反映明年有更多更高的成長率，或是後續財報有意外之喜，部份評價跌深個股就有機會反彈。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2024/05/31 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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