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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)EPS預估下修至1.65元，預估目標價為56.8元

鉅亨網新聞中心 2024-06-06 12:10

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對南亞(1303-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.71元下修至1.65元，其中最高估值2.49元，最低估值0.6元，預估目標價為56.8元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值2.49(2.49)4.463.45
最低值0.6(0.6)2.132.63
平均值1.66(1.66)2.823.04
中位數1.65(1.71)2.73.04

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值290,283,000303,569,590321,511,560
最低值223,582,120230,495,390229,734,420
平均值266,408,490283,874,840285,693,660
中位數266,909,530291,992,590305,835,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.84.0510.253.24
營業收入
(單位：新台幣千元)		259,755,344355,183,300411,670,391273,353,806

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1303/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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