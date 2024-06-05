外資再從台股提款187億元 這三檔金控股遭下重手砍逾萬張

在 Computex 的 AI 盛典此刻正在台北正在展出，台股則由多方控盤維持在高檔震盪，台積電 (2330-TW) 及金融股更是重要控盤的工具，在今 (5) 日加權股價指數終場指數上漲 128.26 點，收盤報 21484.88 點，成交值 4009.19 億元，三大法人合計賣超 185 億元。外資下重手摜殺包括中信金 (2891-TW)、新光金 (2888-TW) 及國票金 (2889-TW) 都超過 1 萬張。