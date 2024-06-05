外資再從台股提款187億元 這三檔金控股遭下重手砍逾萬張
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-05 18:28
在 Computex 的 AI 盛典此刻正在台北正在展出，台股則由多方控盤維持在高檔震盪，台積電 (2330-TW) 及金融股更是重要控盤的工具，在今 (5) 日加權股價指數終場指數上漲 128.26 點，收盤報 21484.88 點，成交值 4009.19 億元，三大法人合計賣超 185 億元。外資下重手摜殺包括中信金 (2891-TW)、新光金 (2888-TW) 及國票金 (2889-TW) 都超過 1 萬張。
6 月 5 日台股集中市場外資賣超 187.14 億元，投信買超 65.6 億元，自營商賣 63.44 億元，呈現連六賣；投信獨扛大盤買超 65.6 億元；三大法人合計賣超 185 億元。在期貨市場方面，外資期貨交易淨口數爲多單 2643 口，未平倉合約口數淨額爲 16446 口。
6 月 5 日台股集中市場外資買超較多的個股爲，金寶、永豐金、聯強、長榮、萬海、志信、瑞昱、南亞、開發金；6 月 5 日台股集中市場外資賣超較多個股爲，中信金、聯電、長榮航、華邦電、新光金、中鋼、國票金、精英、合庫金、群益證。
6 月 5 日台股集中市場投信買超較多的個股爲，中信金、長榮航、國票金、聯電、玉山金、群益證、中華電、國產、京城銀、上海商銀；6 月 5 日台股集中市場投信賣超較多的個股爲，聯強、南亞、仁寶、兆豐金、長榮、瑞昱、緯創、健鼎、東元、京元電 。
6 月 5 日台股集中市場自營商買超較多的個股爲，廣宇、萬海、鴻海、陽明、四維航、正新、鴻準、新興、華航、玉晶光；6 月 5 日台股集中市場自營商賣超較多的個股爲，新光金、宏碁、臻鼎 - KY、台玻、中工、開發金、光寶科、台積電、智原、長榮航。
證券分析師簡伯儀則指出，現階段台股仍由多頭控盤，在指數未跌破 5 日線之前仍宜偏多操作。
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