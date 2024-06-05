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鉅亨速報

營收速報 - 智邦(2345)5月營收87.77億元年增率高達35.59％

鉅亨網新聞中心 2024-06-05 14:15

智邦(2345-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣87.77億元，年增率35.59%，月增率25.08%。

今年1-5月累計營收為346.41億元，累計年增率6.65%。

最新價為528元，近5日股價上漲6.57%，相關通信網路上漲1.53%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2014 張
  • 外資買賣超：+1183 張
  • 投信買賣超：+200 張
  • 自營商買賣超：+631 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 87.77億 36% 25%
24/4 70.17億 11% -8%
24/3 76.18億 4% 43%
24/2 53.45億 -13% -9%
24/1 58.85億 -6% -26%
23/12 79.28億 -10% 16%

智邦(2345-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為1.CC01060 2.CC01070 3.F401010 4.研發開發製造銷售:電腦網路。系統,用戶端通訊電子設備,光電通訊設備,特定功能之積體電路,。不斷電系統電源供應器及其零組件,相關之進出口貿易業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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