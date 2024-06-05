營收速報 - 智邦(2345)5月營收87.77億元年增率高達35.59％
鉅亨網新聞中心 2024-06-05 14:15
今年1-5月累計營收為346.41億元，累計年增率6.65%。
最新價為528元，近5日股價上漲6.57%，相關通信網路上漲1.53%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2014 張
- 外資買賣超：+1183 張
- 投信買賣超：+200 張
- 自營商買賣超：+631 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|87.77億
|36%
|25%
|24/4
|70.17億
|11%
|-8%
|24/3
|76.18億
|4%
|43%
|24/2
|53.45億
|-13%
|-9%
|24/1
|58.85億
|-6%
|-26%
|23/12
|79.28億
|-10%
|16%
智邦(2345-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為1.CC01060 2.CC01070 3.F401010 4.研發開發製造銷售:電腦網路。系統,用戶端通訊電子設備,光電通訊設備,特定功能之積體電路,。不斷電系統電源供應器及其零組件,相關之進出口貿易業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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