端午龍歡喜！58%企業發獎金平均1282元 送禮前3名：粽子、糕餅、鳳梨酥

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-06 14:56

即將歡度端午節，勞工朋友們期待領到多少的端午獎金？根據 yes123 求職網調查顯示，合計有 58.1% 的企業透露，今年「會發放」端午獎金，比例高於去年的 54.1%，平均金額落在 1,282 元，略高於去年，創三年來新高。也有 25.1% 的企業表示，今年「會發放」端午禮品給員工，前三名依序為「傳統粽子禮盒」 、「甜點或餅乾、零嘴禮盒」、「鳳梨酥或蛋黃酥」。

本次調查結果發現，「會發放」端午獎金者，其中有 28.7% 的企業預估，會發「800 元至 1,200 元不到」；也有 26.7% 的企業透露，將發「超過 500 元至 800 元不到」；不過「500 元 (含) 以下」的，也佔了 14%；發「1,200 元以上至 1,500 元不到」 的，則佔了 8.3%。 因此企業預計發放的「端午獎金」，平均金額落在 1,282 元，不但多於去年的 1,221 元， 也略優於前年的 1,275 元，呈現觸底反彈走勢，回升到三年以來新高。

同時換算下來，也有 25.1% 的企業表示，今年「會發放」端午禮品給員工，比例略高於去年的 24.8%。 而且如果「會發放」，在可複選狀況下，企業偏好禮品的前五名依序為：「傳統粽子禮盒」 (38.6%)、「甜點或餅乾、零嘴禮盒」(36.7%)、「鳳梨酥或蛋黃酥」(30.5%)，以及「公司自家產品或服務」(26.6%)、「綜合水果禮盒」(22.4%)。

其他在六到十名部份，又分別是：「冰粽、點心粽禮盒」(20.5%)、「百貨、超商禮券」(18.5%)、 「咖啡禮盒」(16.2%)，以及「肉品禮盒」(13.9%)、「文創商品」(12.4%)。