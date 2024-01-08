高力受惠歐美能源議題出貨旺 去年營收43.26億元登峰年增52%

高力 (8996-TW) 受惠於歐美能源議題大醱酵，2023 年以來業績明顯提升，板式熱交換器及熱能產品銷售急速成長，高力今 (8) 日公布 2023 年最新營收資訊，2023 年營收以 43.26 億元登上巔峰，年增 52.11%，公司對今年營運樂觀。

高力 2023 年 12 月營收爲 2.75 億元，月減 18.9%，年減 12.17%，2023 年第四季營收爲 9 億元，季減 21.63%，年增 0.02%，累計 2023 年營收以 43.26 億元登上歷史巔峰，年增 52.11%。

對第四季營收的下滑，高力主管指出，美國指標氫燃料電池客戶正值新舊產品世代設計切換，雖將影響短期營收，卻可望大幅提高產品競爭能力，後續客戶將推出新品如綠氫電解槽等，高力將配合對應生產擴充計畫。

高力 2023 年前三季營收 32.26 億元，毛利率 29.66%，年增 2.48 個百分點，稅後純益 5.4 億元，創新高，已超過 2022 年一整年獲利，年增 1.69 倍，每股純益 6.05 元。

高力依規劃進度建置新產能，2023 年產能約增加 40%，先前並已成功取得南部科學園區橋頭園區進駐資格，用地面積約 4.68 公頃，未來將規劃作為氫燃料電池、板式熱交換器與伺服器液冷設備的生產基地。高力指出，歐美綠氫與燃料電池市場前景獲看好，將進一步布局低溫質子交換膜燃料電池用板式交換器，擴增全不銹鋼材質生產線。

高力伺服器水冷式與浸沒式單雙相液冷設備產品，2023 年已常態小量供貨給水冷式客戶。隨著 AI 市場趨勢及 GPU 高耗能散熱需求上升，預期未來水冷式應用市場營收有望增高；另外，浸沒式客戶以台系伺服器廠商為主，以專案式出貨，預計 2025 年後有機會以常態出貨。