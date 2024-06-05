路透：中東土豪同意收購中國第二大共同基金公司10%股權

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-05 09:36

兩名消息人士透露，卡達主權財富基金已同意購買中國第二大共同基金公司華夏基金 10% 股權，在中國與西方國家的關係日益緊張之際，此舉凸顯北京正加強與中東地區的關係。

據《路透》報導，知情人士表示，卡達投資局（QIA）已同意從投資公司 Primavera Capital 手中收購華夏基金的股份。

消息人士拒絕透露交易細節，但持有華夏基金約 62% 股權的中信證券曾在 3 月表示，已決定放棄買下 Primavera 持有的 10% 股份的權利，這部分股權至少價值 4.9 億美元。

若上述交易落鎚，卡達投資局將成為華夏基金第三大股東。知情人士說，卡達主權基金的提案已提交中國監管機關批准。

卡達擬投資華夏基金之際，正值中國與波斯灣國家展開一系列活動，深化政治、經濟、金融關係，而以哈戰爭和烏克蘭戰爭仍未落幕，地緣政治緊張局勢正在加劇。

主權財富基金可以視為政府擁有、為實現宏觀經濟目標和資產保值而設立的投資基金，是國家級機構投資者。

早在 1953 年，科威特政府便設立了世界上第一個主權財富基金，管理石油出口盈餘資金。隨後其他中東國家也紛紛建立主權財富基金，試圖透過多元化投資收益，擺脫對單一資源收入的依賴。

最新數據顯示，全球前十大主權財富基金中，中東就佔了四個，管理的總資產規模約佔三分之一，接近 3.4 兆美元。