路透：中國AI 晶片公司為取得台積電供貨 設計「降規版」晶片

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-05 11:24

據《路透》周三（5 日）報導，消息人士表示，美國政府在去年 10 月加強對中出口管控措施，暴露出中國先進晶片產能的有限性，而且 AI 晶片設計公司很依賴台積電。

這兩位消息人士爆料，沐曦已經開發出名為「C280」的「降規版」產品，而該公司最先進的 GPU「C500」今年稍早已經賣光了。

知情人士說，雖然中國估計有 44 座晶圓代工廠，但只有中芯國際 (00981-HK) 有能力量產先進 GPU。

三位消息人士表示，中芯國際今年同意將有限的產量分配給已經被美方制裁、無法取得海外生產的中國 AI 晶片企業。其中一家企業是政府支持的 AI 晶片公司寒武紀 (688256-CN) 。