路透：中國AI 晶片公司為取得台積電供貨 設計「降規版」晶片
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-05 11:24
四名知情人士透露，一些中國人工智慧（AI）晶片公司正在設計性能較低的處理器，以便在面臨美國制裁措施的情況下，還能獲得台積電 (2330-TW) 供貨。
據《路透》周三（5 日）報導，消息人士表示，美國政府在去年 10 月加強對中出口管控措施，暴露出中國先進晶片產能的有限性，而且 AI 晶片設計公司很依賴台積電。
兩位知情人士說，中國兩家頂尖的 AI 晶片公司沐曦集成電路（MetaX）和燧原科技（Enflame）去年底向台積電提交「降規版」晶片設計，以符合美方的規定。這兩家公司先前在推銷時都號稱產品能媲美輝達（Nvidia）(NVDA-US) 繪圖處理器（GPU）。
這兩位消息人士爆料，沐曦已經開發出名為「C280」的「降規版」產品，而該公司最先進的 GPU「C500」今年稍早已經賣光了。
知情人士說，雖然中國估計有 44 座晶圓代工廠，但只有中芯國際 (00981-HK) 有能力量產先進 GPU。
三位消息人士表示，中芯國際今年同意將有限的產量分配給已經被美方制裁、無法取得海外生產的中國 AI 晶片企業。其中一家企業是政府支持的 AI 晶片公司寒武紀 (688256-CN) 。
知情人士表示，從 2022 年底，美國政府擔心寒武紀可能向軍方提供 AI 晶片技術，於是在 2022 年底把寒武紀列入黑名單，此後寒武紀就陷入困境。
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