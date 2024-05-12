繼辛耘籌資擴充之後 廣運送件擬自市場募集逾12.5億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-12 09:38

廣運 (6125-TW) 今 ( 2024) 年業績可望呈現逐季攀高，同時，廣運向金管會送件辦理發行 1 萬張的現增股，同時，擬發行 6 億元的無擔保可轉換公司債 (CB)，這兩筆籌資案估計自市場募集逾 12.5 億元，主辦券商爲元大證券，最快可在本季完成募集。

廣運股價 5 月 10 日收在 87.6 元，而擬發行的的 1 萬張現增股，暫訂以每股 65 元溢價發行，將募集 6.5 億元；同時，在在半導體及散熱題材的大力發酵之下，廣運是繼辛耘 (3583-TW) 之後向金管會送件擬辦理市場籌資的設備廠，辛耘擬發行無擔保可轉公司債債募集 12 億元資金，主要籌資用途在再生晶圓產能的擴充，主辦券商爲富邦證券。

廣運跨入第三代半導體並成立熱傳事業群，目前散熱解決方案已擴及由原來 AI 數據機房、伺服器應用，擴及到 5G 基地台、車載以及儲能系統。同時，廣運也提供新客製化開放式機架第三版（ORv3）機櫃水冷散熱建置，CDU 水、氣冷散熱模擬方案，新開發應用部份目前配合客戶進度執行驗證中，依客戶需求熱度高。

廣運期待今年熱傳事業訂單會有更明顯業績貢獻，同時，在包括自動化倉儲等工程大量接單同時，廣運也預先自市場募集資金因應。