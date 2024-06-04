〈韓系車崛起〉Kia掛牌突破千台 蟬聯成長最快速進口品牌

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-04 10:46

5 月車市掛牌量 41477 台，年減 2.4%，不過，不同於過往的日系品牌領銜銷售，韓系品牌正快速竄起，Kia 總代理台灣森那美表示，Kia 全車系含乘用及商用車銷售領牌達 1048 台，是今年第三度單月領牌突破千台門檻，蟬聯國內成長最快速進口品牌。

Kia 在台正全力提昇售服量能，5 月再度繳出亮眼的成績，全車系領牌 1048 台，繼 1 月、3 月，第三度單月銷售領牌超過 1000 台，累計前 5 月銷量達 4851 台，年增 23%，持續蟬聯國內成長最快速進口品牌。

其中，Kia 商用車卡旺 K2500，則以 293 台再創單月銷售領牌歷史新高紀錄。

Kia 在台灣車市逐漸崛起，The Kia EV9 在國內車壇最高榮耀的車訊風雲獎評選中，拿下 2024 Taiwan Car Of The Year 車訊風雲獎「年度風雲車」和「最佳進口電動車」雙冠殊榮。

The Kia EV9 搭載 800V 超高速快充科技，從 10% 至 80% 充電時間僅需 24 分鐘，同時設有 V2L 的車內與車外電器電源分享。

而 The Kia EV6 為 Kia 首款純電車型，於 2023 年獲車訊風雲獎「年度風雲車」和「最佳進口電動車」，自國內上市以來銷售也屢創佳績，累積至今銷售近 1600 台。