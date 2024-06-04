比特幣續上攻突破6.9萬大關 發明者中本聰要怎樣才能成為全球首富？

鉅亨網新聞中心 2024-06-04 13:41

全球最大加密貨幣比特幣今 (4) 日小漲突破 6.9 萬美元，持續挑戰 7 萬美元大關，分析師最新認為，若能突破 7.3 萬美元的上漲反壓，將展開長期牛市行情。

過去一天，全球加密貨幣市值上漲 0.45% 至 2.56 兆美元，比特幣是市值最大的加密貨幣，達 1.36 兆美元左右，其主導地位為 53.16%，較過去一天增加 0.29%，整體加密貨幣市場成交量也較昨天飆升 30.94% 至 833.8 億美元，顯示交投活動相當活躍。

隨著比特幣逐漸被世界採納，也讓許多人好奇比特幣要上漲至多少美元，才會讓比特幣發明者、持有百萬枚的中本聰登上全球首富之位。據悉，中本聰在 2009 年創立比特幣網路期間挖取大量比特幣，如今名下 2.2 萬個比特幣位址中約有 110 萬枚比特幣，根據去年 8 月數據，這些比特幣的總價值約為 751 億美元。

中國區塊鏈媒體《鏈科天下》報導，根據《富比世》即時富豪榜單，目前全球首富是特斯拉執行長馬斯克，資產總值 2103 億美元，若比特幣價格再漲 280% 至 19.1 萬美元，中本聰名下比特幣總價值就達到 2100 億美元，也就是說中本聰將毫無懸念地超越馬斯克，成為全球首富。

值得一提的是，雖然中本聰擁有如此巨額的財富，但他的真實身份至今未被確認，《富比世》等主流媒體也並未將他列入億萬富翁榜單，這也許是因為中本聰多年來一直保持低調，鮮少在網上露面所致。

比特幣價格能否真的漲到 19.1 萬美元還是未知數，即便近年比特幣價格波動幅度很大，但能否持續保持如此高漲勢頭，仍有待觀察。