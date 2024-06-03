〈台幣〉由貶轉升收32.396元 升值2.4分

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-03 16:30

新台幣今 (3) 日維持偏強整理走勢，最高來到 32.275 元，升值 1.45 角，終場收在 32.396 元，升值 2.4 分，台北外匯經紀公司成交值仍處相對大量，達 13.64 億美元。

新台幣今日以 32.4 元、升值 2 分開出，一度貶至 32.435 元，隨即轉強，終場收在 32.396 元，升值 2.4 分，全日高低價差 1.6 角。

觀察主要亞幣，韓元轉強升值超過 0.2%，日圓升逾 0.1%，新台幣升值 0.07%，泰銖則是貶值逾 0.2%，人民幣和星元小貶 0.05% 左右。

法人分析，美國今年第一季 GDP 下修，低於市場預期和前值，反映經濟成長放緩，尤其消費者對商品支出走弱，市場將聚焦聯準會下次會議預計在 6 月 11-12 日召開。