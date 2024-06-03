陸新能源車廠無懼歐美限制 有個地方出口暴增12倍成最大市場

鉅亨網新聞中心 2024-06-03 13:06

由於歐盟和美國嚴格限制從中國進口電動車，巴西在 4 月超越比利時，成為中國新能源汽車 (包含純電車和油電混合車) 最大出口國，年增 1202% 至 40159 輛，連續第 2 個月成為中國的最大出口市場。

根據中國乘聯會數據，今年 4 月中國汽車出口總量的前五名國家分別為俄羅斯的 9 萬 3478 輛、巴西 4 萬 7389 輛、墨西哥 3 萬 8997 輛、阿聯的 3 萬 1237 輛以及比利時的 2 萬 7293 輛，在新能源汽車出口更年增 58% 至 20.7 萬輛，今年前 4 月出口 66 萬輛，年增率 27%。

中國 4 月新能源汽車出口總量的前五國家則分別為巴西 4 萬 159 輛、比利時 2 萬 5298 輛、英國 1 萬 6287 輛、泰國 1 萬 3906 輛、澳洲 1 萬 2353 輛，年增幅度最大國家分別為巴西的 3 萬 7074 輛、比利時 6339 輛、墨西哥 6325 輛、英國 5179 輛、阿聯 5025 輛。

中國乘聯會秘書長崔東樹 5 月 23 日在一篇名為《2024 年 1-4 月中國汽車出口市場分析》的文章中提到，中國新能源車出口在已開發國家市場呈現高質量發展的局面，主要是出口西歐和東南亞市場，近兩年比利時、西班牙、斯洛維尼亞和英國等國持續成為出口亮點，今年對巴西等南美國家出口則走強。

《路透社》報導指出，巴西打算自今年 7 月開始逐步提高新能源汽車的進口稅，中國車廠已開始增加對巴西本土產能的投資。比亞迪 (002594-CN) 已開始在巴西建設一個大型生產基地，新工廠預計將於今年底或明年初投入營運。長城汽車 (02333-HK) 去年也宣佈旗下位於巴西伊拉塞馬波利斯工廠將在今年 5 月開始營運。

根據巴西汽車經銷商聯合會 (Fenabrave) 數據，今年 4 月比亞迪已躍升為巴西前 10 大車廠之一。

另據《日經新聞》上月報導，巴西對平價電動車和油電混合車的需求增加，這也讓中國車廠今年前 4 月在巴西銷量大增 8 倍，這也削弱了西方車廠在巴西市場上的地位。

報導指出，飛雅特、福斯和通用汽車今年 4 月佔據巴西車市前三名的位置，市占率高達 50%，但中國車廠比亞迪、奇瑞和長城在巴西拿下 7% 市佔率，動搖原本三巨頭的主導地位。去年中國車廠在巴西市佔率僅 3%。