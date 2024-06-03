全球房市下滑6%亞洲逆勢增 這地方交易量飆近兩倍成世界第一

鉅亨網新聞中心 2024-06-03 15:40

根據仲量聯行 (JLL) 統計，今年首季以美元計價的全球房地產投資額年減 6% 至 1350 億美元，其中美國的交易量年減 8%，歐洲、非洲和中東房市投資也年減 15%，但在日本、南韓和新加坡的帶動下，亞太地區房市交易量年增 13%。

數據顯示，今年首季日本房地產投資額年增率 178%，季增 45% 至 1 兆 7046 億日元 (約 114.9 億美元)，幾乎跟新冠疫情前 2020 年第一季的 1 兆 7051 億日元投資額相當。日本今年首季房市交易量約佔全球的 8.5%。

目前，在日本國內的房地產投資額中，海外投資人的投資增加將近 2 倍，佔總投資額的 3 成，日本投資人則約佔 7 成。

值得注意的是，今年首季東京首都圈房地產投資額年增 60% 至 76.5 億美元，超過紐約和倫敦，躍居世界第一。東京去年第一季房市交易量年增率為 26%，投資額達 48 億美元。若算上日元貶值，更凸顯日本房市的火熱。

除成交筆數外，單價跟總價都在走漲。從房源來看，中古房交易量和房源量遠大於新房，是新房的 3 倍，使得中古房成為市場絕對主力，並擁有定價權。

以東京最核心的千代田區、中央區、港區、新宿區、文京區、澀谷等六區中古房平均期望售價來看，3 月為每 70 平方公尺 1.1507 億日元 (約 2460 萬台幣)，跟去年同期相比高出 13.1%，繼續保持歷史最高水準。

另據《日經新聞》報導，今年 4 月東京房價指數為 107.3、大阪為 116.6，均較上次調查上漲 1.5%，房價增幅高居全球 15 個主要都市之冠。東京與大阪房價增幅並列全球之冠，為 2010 年開始調查來首見，其中東京房價指數、增幅均創史上新高紀錄。

但經歷過一番普遍上漲之後，東京地區房價走勢有所分化，東京都週邊的埼玉縣、千葉縣、神奈川縣已經有房價在跌。