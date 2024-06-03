一家獨大！中國船廠今年前四月綠色船舶接單量市佔逾8成

鉅亨網新聞中心 2024-06-03 11:13

中國《國際船舶網》報導，繼年初拿下全球首份氨燃料貨櫃輪訂單後，中國造船業者再次拔得頭籌，又將建造全球首款氨燃料油輪。今年以來，在全球逾 2000 億人民幣綠色船舶訂單金額中，中國造船企業獲得超過八成訂單，中國船廠正壟斷綠色船舶市場。

根據英國造船和海運動態分析機構 Clarkson 最新統計數據，今年前四月全球總計 540 艘、總噸重 2850 噸的新船訂單中，多達 217 艘、1370 萬噸的新船為替代燃料船舶，佔比高達 47.9%，超過去年全年的 40.9%，但低於 2022 年的 54.3%。

近年來，替代燃料船舶在新船訂單中所佔比例一路攀升，從 2016 年僅 8.2% 上漲到 2021 年的 32%，2022 年更達史上最高的 54%，去年則略有下滑。

以訂單金額來計算，金年前全球新造船投資總計 508 億美元，替代燃料船舶訂單價值 290 億美元（約 2100.47 億人民幣），年增率 37%，所佔比例達到 57.1%。

今年替代燃料船舶訂單包括液化天然氣 (LNG) 動力船 85 艘，總噸重 950 萬噸，甲醇動力船 29 艘，總噸重 200 萬噸，液化石油氣 (LPG) 動力船 34 艘，總噸重 140 萬噸，以及電池 / 混合動力推進船舶 68 艘，總噸重 60 萬噸。

根據 Clarkson 數據，今年 4 月替代燃料新船訂單絕大多數由中國船廠承接，總計高達 34 艘 248 萬 CGT，按修正總噸 (CGT) 計算的話，佔該月替代燃料新船訂單的 83%，遙遙領先其他競爭對手，南韓造船業者 4 月則獲得 9 艘 46 萬 CGT 替代燃料新船訂單，市佔率 15%。

值得一提的是，今年 4 月大連造船與馬來西亞國家航運公司 (MISC) 油船子公司 AET 簽訂了兩艘全球首制氨雙燃料阿芙拉型油船建造合約，新船將在 2027 年下半年交付運營。這也是全球首份液氨燃料動力油船訂單。

根據 Clarkson 數據，按噸位計算，截至目前在營運船隊中能用替代燃料或推進裝置船舶的比例已提高到 6.6%，高於 2017 年的 2.4% 和 2022 年年初的 4.5%。

在現有總計 1835 艘替代燃料船舶中，包括 1106 艘 LNG 動力船、30 艘甲醇動力船、122 艘 LPG 動力船、538 艘電池 / 混合動力推進船，此外還有 154 艘採用其他燃料。訂單方面，替代燃料船舶佔比更達 49.7%，高於 2017 年的 10.8% 和 2022 年初的 33.9%。

隨著未來燃料選項不斷擴大，替代燃料預留船舶數量正不斷增加。根據可替代燃料洞察 (DNV AFI) 平台統計，今年 4 月共有 23 艘替代燃料船舶訂單，包括 12 艘甲醇燃料船、4 艘氨燃料船和 7 艘 LNG 動力船，所有的甲醇燃料船訂單都來自油輪領域，而之前替代燃料在該領域的應用一直很低。