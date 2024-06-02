盤中速報 - GTC大漲16.35%，報1.687美元
鉅亨網新聞中心 2024-06-02 16:05
GTC(GTC)在過去 24 小時內漲幅超過16.35%，最新價格1.687美元，總成交量達0.28億美元，總市值1.12億美元，目前市值排名第 165 名。
近 1 日最高價：1.892美元，近 1 日最低價：1.434美元，流通供給量：66,291,054。
Gitcoin 是一個自 2017 年11月發起的開源軟體開發激勵平台。 它的 Kernel Fellowship 是一個為期八周的僅限邀請的計劃，它使 Web3 開發人員和項目能夠連接並形成關係並構建產品。隨著 Gitcoin 的發展，目前已延伸出了黑客馬拉松「Hackathons」、眾籌捐贈「Grants」、加速器孵化「Kernel」和社交屬性「Kudos」等不同版塊。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+33.43%
- 近 1 月：+53.85%
- 近 3 月：-13.39%
- 近 6 月：+58.99%
- 今年以來：+22.91%
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