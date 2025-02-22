盤中速報 - BinaryX大跌8.61%，報1.17美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-22 20:35
BinaryX(BNX)在過去 24 小時內跌幅超過8.61%，最新價格1.17美元，總成交量達0.99億美元，總市值4.35億美元，目前市值排名第 78 名。
近 1 日最高價：1.33美元，近 1 日最低價：1.15美元，流通供給量：373,106,967。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+26.09%
- 近 1 月：+347.51%
- 近 3 月：+145.96%
- 近 6 月：-21.00%
- 今年以來：+205.82%
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