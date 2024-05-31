重大立場轉變！CNN：拜登允許烏克蘭使用美國武器有限打擊俄羅斯本土

鉅亨網新聞中心 2024-05-31 10:07

兩名美國官員透露，總統拜登已允許烏克蘭使用美國製造的武器襲擊俄羅斯境內目標，但烏軍只能攻擊靠近烏國第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）邊境的目標。

美媒《CNN》周四（30 日）披露，一名美國官員表示，拜登最近指示團隊應確保烏克蘭在哈爾科夫州能使用美國供應的武器，讓烏軍能夠反擊。

該官員表示，美方限制烏軍只能在哈爾科夫周邊地區使用美國武器，烏方沒有請求超出此範圍的許可。該官員說，預料美方不會擴大允許區域。

《Politico》周四也披露，一名美國官員說，並未改變不允許烏軍對俄羅斯本土發動遠程打擊的政策。

這項決定代表拜登政府的立場出現重大轉變。自 2022 年烏克蘭戰爭打響以來，拜登一直反對烏克蘭使用美國武器打擊俄羅斯本土，因為他擔心衝突會升級，並把美國和北約（NATO）拖下水。

不過，近期俄軍在哈爾科夫的攻勢，讓烏軍承受越來越大的壓力，拜登政府因此放寬了烏軍使用美國武器的限制。

對於西方國家的威脅，俄了斯總統新聞秘書佩斯科夫周四在記者會上表示，北約有關烏軍可以使用西方國家武器攻擊俄羅斯領土的討論是「蓄意升級衝突」。