呼應2024世界智財權日暨專利法80週年慶 智慧局邀專利法大師開講

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-26 18:20

4 月 26 日為「世界智慧財產權日」， 2024 年主題為「IP & SDGs 專利與永續發展目標」，呼應聯合國永續發展目標，期望企業結合營運規劃與活化運智慧財產，以充分展現 ESG 能量的同時，適逢專利法公布 80 週年，經濟部智慧財產局今 (26) 日舉辦大師專題演講，並同步慶祝世界智慧財產權日。

智慧局特邀前司法院大法官蔡明誠、最高行政法院庭長陳國成及工研院王鵬瑜副總暨法務長，就我國專利法制的演變與展望、我國專利訴訟制度的演變、專利法制與實務對產業的影響等 3 個主題，進行專題演講及特刊撰文，並舉辦時光迴廊特展。

臺灣企業在全球產業鏈占有重要的地位，尤其半導體產業領先全球，超過 6 成的先進製程產能由臺灣提供，要確保如此強勁的產業競爭優勢，專利制度扮演關鍵角色。證明好的專利制度，不僅能保障研發成果、促進產業發展，更可以提升國家競爭力，可由近幾年來，外資願來臺設廠投資，更積極設立研發中心之實證，獲得肯認。智慧局在我國專利法公布 80 年之際，回顧我國專利制度的變遷，格外有意義。

為增進社會大眾對專利制度之了解，智慧局以「專利法公布 80 週年」為題發行特集，分別就專利法制、審查實務、專利訴訟及產業專利策略運用，邀請蔡明誠、陳國成、法務長王鵬瑜等撰文。