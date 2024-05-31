戮力多元化經濟！沙烏地阿美二度發行 天價融資119億美元

鉅亨網編譯許家華 2024-05-31 11:08

沙烏地阿拉伯國營石油公司沙烏地阿美公司表示，為實現經濟多元化的廣泛項目籌集資金，本周日 (6 月 2 日) 起將額外出售 15.45 億股，預計募集資金 110 億美元至 119 億美元。

根據公司文件，沙烏地阿美將發行 15.45 億股股票，佔該公司已發行股票 0.64%，包括 1.545 億股面向散戶的股票，價格範圍為每股 26.70 至 29 里亞爾 (7.12 美元至 7.73 美元)。以該區間的中點計算，銷售額將接近 115 億美元。

沙烏地阿美 2019 年首次公開發行 (IPO) 時曾募集 294 億美元，成為全球有史以來最大規模的 IPO。相較於 2019 年 IPO，此回二度發行股票將面向國際投資者。自今年初傳出沙烏地阿美考慮二度發行以來，其股價已下跌約 11%。

然而，沙烏地阿美的股價除了因二度發行而承壓，其業績下滑也拖累股價表現。

隨著全球追求綠色能源和脫碳轉型，市場逐漸對這家傳統石油和天然氣巨頭的長期獲利能力提出了質疑。沙烏地阿美公司先前本計劃將原油產能自 1200 萬桶 / 日提高至 1300 萬桶 / 日，但今年 1 月該計畫已喊停。由於減產計畫，這個全球最大的原油出口國目前的日產量約為每日 900 萬桶，遠低於每日 1200 萬桶的現有產能。

沙烏地阿美 5 月 7 日公佈第一季財報，其營收年減 3.7% 至 1071.9 億美元；淨利為 272.7 億美元，較去年同期下滑 14.5%，且營運現金流從 396.4 億美元下降至 335.9 億美元，低於預期的 339.4 億美元。

沙烏地阿拉伯能源部長 Abdulaziz bin Salman 爾降將其重心轉向能源轉型上。沙烏地阿美一直專注於天然氣和氫氣，為擴大其生產流計畫的一部分。

從短期來看，沙烏地阿美對投資人的吸引力來自其股息收益率，根據 Factset，該公司 5 月 30 日股息殖利率為 6.6%，而雪佛龍 (CVX-US) 為 4.2%，埃克森美孚 (XOM-US) 為 3.3% 。

沙烏地阿美將第四季基本股利提高至 203 億美元，並將與業績掛鉤的股利提高至 108 億美元。

沙烏地阿美執行長 Amin Nasser 表示，此回發行讓公司可在沙烏地阿拉伯和國際投資者中擴大股東基礎，並為公司的股票增加流動性。