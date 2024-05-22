虛擬資產專法草案最快明年出爐 彭金隆：先設公會自律規範渡過空窗期

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-22 16:34

多名立委關切虛擬資產專法研議進度，金管會主委彭金隆今 (22) 日表示，還要與業者開會討論，最快 9 月公布研究評估結果，預計明年上半年草案才能送到行政院及立法院審查，目前先輔導業者成立同業公會，以訂定自律規範方式渡過空窗期。

國內三大加密貨幣交易所之一的「ACE 王牌交易所」日前遭檢警查出涉及詐騙案，但該平台已完成金管會洗錢防制的法遵聲明，仍爆出不法情事，引起外界高度關注。

彭金隆上任金管會主委第三天，也是在立法院財委會首次登場，立委顏寬恆、賴惠員、黃珊珊、楊瓊瓔等人今天皆關切虛擬資產專法草案的進展，彭金隆表示，虛擬資產專法現已委外研究，最快 9 月研究結果就會出爐，但草案可能要到明年才能提出。

顏寬恆直言，虛擬資產專法草案還沒出來，要如何規範業者？對此，彭金隆回應，已經要求業者今年要成立公會，業者也表示將在 6 月成立，金管會會協助指導，建立自律規範，先以此作為渡過空窗期的指引。

面對詐騙猖獗，黃珊珊表示，目前在台灣合法、有洗錢防制聲明的業者共有 25 家，但還是有很多不合法的業者在營業，希望金管會與法務部共同成立打詐平台，串聯起虛擬貨幣平台業者、銀行端、刑事警察局等，讓各方通報溝通無礙。