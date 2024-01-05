牧德營運陷谷底 全年營收17.61億元探6年低點年減16%

PCB 及半導體 AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 在 PCB 廠採購下滑及嚴格控管債信的影響之下，2023 年第四季營運陷入谷底，單季營收 2.36 億元，季減 43.22%，年減 52.57%，2023 年全年營收 17.61 億元，探 6 年低點，年減 16.24%。牧德表示，2024 年營運展望仍謹慎看待。

牧德 (5) 日公布 2023 年 12 月營收爲 7134 萬元，月減 3.3%，年減 61.7%，而在 2023 年 11 月及 12 月單月營收下滑，僅維持 7000 餘萬元業績影響之下 2023 年第四季營運陷入谷底，單季營收 2.36 億元，季減 43.22%，年減 52.57%，2023 年全年營收 17.61 億元探 6 年低點年減 16.24%

牧德科技 2023 年前三季營收爲 15.25 億元，毛利率 61.08%，年增 3.49 個百分點，稅後純益 4.48 億元，年減 8%，每股純益爲 9.01 元。牧德總經理陳復生對此指出，牧德前三季營收及獲利的下滑，主要是因 PCB 廠客戶端本身因今年以來營收的下滑，而出現對產能及設備的擴充計畫喊停，也導致產生對牧德業績不利的影響。

牧德對 2024 年整體看法謹慎保守看法。預期營收在 2023 第四季落底、2024 將逐步回升。PCB 產業在東南亞將逐漸形成新聚落，台資、陸資 PCB 大廠將相繼建廠、量產，2024 年也將逐步推升公司在大中華區域外的銷售占比。

牧德並表示，四線電測機可望從 2024 第二季起陸續推出。在 PCB 市場，高階 AOI 檢測及四線電測設備將是未來市場推廣主力，公司產品線擴及封裝領域，持續投入研發多款半導體、封測領域檢測設備，主要瞄準高端國際級競爭對手，將會提供高性價比整體檢測解決方案，預計於明年第二季進行客戶驗證及逐步導入。

而已公布營收的設備廠方面，PCB 及半導體設備廠迅得 (6438-TW)2023 年 11 月營收爲 4.64 億元，爲下半年來最佳單月營收，12 月營收更較 11 月表現爲優，迅得今 (2) 公布 2023 年 12 月營收爲 4.96 億元，月增 6.91%，年減 7.63%，累計 2023 年全年營收達 58.1 億元，創新高、年增 0.84%。