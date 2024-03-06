牧德2024年前2月營收1.72億元年減5成 估營收逐步回升

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-06 19:09

AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 今 (6) 日公布 2024 年 2 月營收 9167 萬元，月增 19.99%，年減 49.91%，爲牧德科技連續 5 個月營收低於 1 億元水準，累計 2024 年前 2 月營收 1.72 億元，年減 50.28%，牧德對 2024 年整體看法不變，持謹慎保守看法。預期營收在 2023 第四季落底後逐步回升。

同時，PCB 產業在東南亞將在未來兩年陸續開出新產能，台資、陸資 PCB 大廠將相繼建廠，2024 年也將逐步推升牧德在大中華區域外的銷售占比。

牧德科技早已深耕東南亞市場，配合客戶在 2024 開始較密集在泰國建廠裝機，牧德科技強化泰國布局，泰國分公司在 2023 正式成立 (坐落在巴吞他尼府)，並已在今年 3 月 1 日正式投入運營。

牧德持續投入研發多款半導體、封測領域檢測設備，主要瞄準高端國際級競爭對手，將會提供高性價比整體檢測解決方案，預計於 2024 將陸續進行客戶驗證及逐步導入。