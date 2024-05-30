今年第6家壽險宣布 凱基人壽擬發次債100億元

六大壽險業中，今年以國泰人壽發債 500 億元最多，南山人壽 300 億元次之，兩家均創下自家史上以來最大的發債規模，此外，富邦人壽計畫發債 250 億元，凱基人壽發債 100 億元，新光人壽發債 80 億元。目前僅台灣人壽尚未公布今年的發債計畫，台壽日前表示，會進行討論並列入評估。