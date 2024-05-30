今年第6家壽險宣布 凱基人壽擬發次債100億元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-30 21:12
開發金(2883-TW)今(30)日代子公司凱基人壽公告，董事會決議擬以公開募集方式發行十年(含)以上累積次順位公司債，上限為新台幣 100 億元(或等值外幣)，得依實際狀況需求一次或分次發行，成為今年以來第 6 家宣布發債的壽險公司。
凱基人壽發債目的主要為強化財務結構、充實公司自有資本，並提升資本適足率，以利 2026 年接軌 IFRS 17 及 ICS 新制。
國內壽險業 2024 年以來發債一波波，總計已有 6 家業者公布，次順位債發行額度總計高達 1280 億元，超越去年一整年。
六大壽險業中，今年以國泰人壽發債 500 億元最多，南山人壽 300 億元次之，兩家均創下自家史上以來最大的發債規模，此外，富邦人壽計畫發債 250 億元，凱基人壽發債 100 億元，新光人壽發債 80 億元。目前僅台灣人壽尚未公布今年的發債計畫，台壽日前表示，會進行討論並列入評估。
此外，三商美邦人壽擬發行十年期累積次順位普通公司債，上限 50 億元。
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