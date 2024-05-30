王義川「手機定位個資外洩」風波燒到電信業 三大電信回應自清

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-30 18:08

民進黨政策會執行長王義川日前指出，利用手機定位分析立院抗爭行動的群眾年齡，引發外界質疑電信業是否洩漏個資。針對此風波，三大電信業者今 (30) 日也分別回應此事，台灣大總經理林之晨便回應，絕無跟第三方公司合作，販賣個資提供資料。

台灣大林之晨：我們內規很嚴格 絕對沒有跟第三方公司合作

林之晨進一步說明，若公部門有符合公權力的資料需求，必須符合法規，如內政部會要求電信業者提供資料，用於統計人潮、人流，作為是否需要義警的參考，但這些資料並無用戶姓名、年齡等個資，僅有某時間、某地點的人流資訊。

另外，NCC 將啟動行動調查，林之晨表示，已在今天早上 10 點收到函令，將配合行政訪查。

中華電：與王義川無任何接觸與業務洽談 嚴格遵循個資法

中華電指出，中華電客戶資料的蒐集、處理以及利用，皆嚴格遵循相關法規，且已通過國際標準 ISO 27001(資訊安全管理系統)、ISO 27701 及 BSI 10012(個人隱私資訊管理系統) 認證。

中華電所提供的「大數據人潮分析服務方案」在大數據進行分析前，即進行去識別化處理，經處理後的資料僅為單純的人潮數量，以及輪廓分布統計數據，無法直接或間接識別任何特定個人。

另外，有關國際間廣泛應用的電信信令大數據應用服務，包括人潮分析及車潮分析等，多運用於觀光旅遊單位、品牌通路展店、政府觀光商圈、燈會等大型活動，透過大數據人潮或車潮的輪廓分析，提供便民服務，並不涉及任何個資。

遠傳：未與王義川及第三方有業務往來 無提供任何資料