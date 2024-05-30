聯電下半年營運好轉 轉單效益估短期不明顯

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-30 20:09

細分各應用，劉啟東說，汽車與工業用半導體短期表現弱，但中長期還是成長，至於通訊與消費性類下半年展望會比上半年好一些。

劉啟東表示，聯電在 AI 領域，雖沒有先進製程可生產高效能運算 (HPC) 晶片，但在邊緣運算等相關製程技術著墨很深，以聯電的技術、製程和產能，估計未來在 AI 市場可做仍占有 10-20%，鎖定 HPC 的中後段、電源管理和高速傳輸相關晶片。

AI 帶動 CoWoS 先進封裝需求大增，連帶 CoWoS 的矽中介層 (Interposer) 需求也激增，劉啟東表示，聯電矽中介層主要在新加坡廠生產，去年底月產能是 3000 片，今年倍增到 6000 片，未來會因應市況持續投資。