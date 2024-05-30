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鉅亨速報

盤後速報 - 豐謙(5523)下週(6月6日)除息1.5元，預估參考價29.05元

鉅亨網新聞中心 2024-05-30 17:05

豐謙(5523-TW)下週(6月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(5月30日)收盤價30.55元計算，預估參考價為29.05元，息值合計為1.5元，股息殖利率4.91%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月30日)收盤價做計算，僅提供參考）

豐謙(5523-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。近5日股價上漲0.5%，櫃買市場加權指數上漲2.31%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/06 30.55 1.5 4.91% 0.0
2023/06/01 26.5 1.5 5.66% 0.0
2022/07/19 27.8 1.8 6.47% 0.0
2021/07/15 29.75 0.5 1.68% 0.0
2020/06/22 11.3 0.3 2.65% 0.0

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