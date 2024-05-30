盤後速報 - 豐謙(5523)下週(6月6日)除息1.5元，預估參考價29.05元
鉅亨網新聞中心 2024-05-30 17:05
豐謙(5523-TW)下週(6月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(5月30日)收盤價30.55元計算，預估參考價為29.05元，息值合計為1.5元，股息殖利率4.91%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月30日)收盤價做計算，僅提供參考）
豐謙(5523-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。近5日股價上漲0.5%，櫃買市場加權指數上漲2.31%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/06
|30.55
|1.5
|4.91%
|0.0
|2023/06/01
|26.5
|1.5
|5.66%
|0.0
|2022/07/19
|27.8
|1.8
|6.47%
|0.0
|2021/07/15
|29.75
|0.5
|1.68%
|0.0
|2020/06/22
|11.3
|0.3
|2.65%
|0.0
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