材料-KY前2月營收年增1.48倍 樂看今年營收再創新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-06 18:32

材料 – KY(4763-TW) 今 (6) 日公佈 2024 年 2 月營收，2 月單月營收為 9.30 億元，月減 27.46%，年增 1.02 倍，主要由於春節基期差異影響。2024 年累計 1-2 月營收為 22.11 億元，年增 1.48 倍。公司樂觀看待今年營收再創新高。

今年來材料 - KY 營收的倍數成長，公司主管指出，主要由於絲束和醋片需求持續強勁，及絲束與醋片新產能擴增完成挹注，暨銷售價格調高等因素。

材料 - KY 指出，展望 2024 年，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，全世界供應鏈已重新排列，絲束可望持續受惠；另看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。目前訂單能見度高，且對上游漿、醋酸供應及價格能充分掌握，2024 年訂單已陸續談妥，在平均銷售單價優於 2023 年，且 2024 年有新的絲束產能擴充規劃之下，樂觀看待成長動能延續。

材料 - KY 在產能規劃方面，因應絲束需求與營運成長，預計 2024 年 7 月中旬完成擴增 9,000 噸絲束產能，2025 年 1 月再擴增 9,000 噸的絲束產能，暨預計 2025 年第二季完成 35,000 噸醋片產能擴增。另東南亞設廠 (絲束) 計畫，目前正密集協商中，包含與四大菸草公司之一或當地第一大菸廠洽談合資方式，按規劃進度，東南亞新增產能並且可望於 2026 年開出。

材料 - KY 指出，除持續優化生產效率與擴大產能外，材料 - KY 往兩大策略方向布局，以達成長期成長及鞏固競爭優勢，包括把握循環經濟的發展機會，持續增加投資研發綠色環保材料及回收技術。同時，因應中國大陸醋酸纖維女裝面料需求，擴增醋酸纖維長絲產能，以佈局並增加多樣化產品。