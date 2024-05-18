長約發威 材料 - KY 絲束增產後H2總產能70%都被訂走

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-18 09:54

材料 - KY(4763-TW)2024 年第一季獲利持續增長，稅後純益以 21.03 億元，創新高，年增 3.03 倍，每股純益達 24.48 元，對 2024 年全年的營運仍保持樂觀態度，主要在於材料 - KY 對擴產主力產品的絲束，在需求不減之下，仍獲來自客戶端的提貨長約保護。。

材料 - KY 在新產能規劃方面，因應絲束需求與營運成長，預計 2024 年 7 月完成擴增 9000 噸絲束產能，且 2025 年 1 月還再擴增 9000 噸的絲束產能。

材料 – KY 如此篤定的進行絲束產能大幅度擴充，董事長王克璋今 (17) 日指出，主要是材料 – KY 與全球客戶簽定重要的供應長約，絲束供應長約時間效期由去年底開始將一直延續到 2025 年底。

同時，就材料 - KY 供貨絲束價格的來看，王克璋指出，2024 年與客戶的合約價格還比 2023 年來得好。由目前的合約內容來看，下半年材料 – KY 即使新產能開出並量產，還是有高達 70% 的產出要依約出貨給合約客戶，也因此對全年營運樂觀。

材料 - KY 如此積極進行產能擴充，並且有再向東南亞國家投資設廠規劃進行中，王克璋指出，主要在與全球型的絲束供應商塞拉尼斯、伊斯曼等企業取得同一量級的競爭基礎，而材料 - KY 也訂出 5 年目標在全球絲束市場的市場占有率由目前的 5%，進一步提升到 7%。

材料 - KY 在 2024 年第一季營收 36.13 億元，創歷史同期新高，毛利率 67.26%，季減 0.04 個百分點，年增 12.95 個百分點，單季稅後純益爲 21.03 億元，創新高，季增 9%，年增 3.03 倍，每股純益達 24.48 元。

材料 - KY 2024 年 4 月營收 11.38 億元創同期新高，月減 18.88%，年增 50.38，累計 2024 年 1-4 月營收 47.51 億元，年增 1.05 倍。至於第二季的營收，法人合計可望持平於首季的 36.13 億元。主要在於 4 月出貨因金匯款審查遞延，5 月不利因素則有因新產能的製程安裝爲與原有廠區對接而造成老廠減少一周的產出。