IC設計股有出「息」 近3年殖利率步步高 完勝大型股

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-30 10:06

市場對 IC 設計股的既定印象一向為業績動能強勁的「成長股」，但事實上，IC 設計股不僅是高成長、高獲利族群代表，殖利率表現也同樣出色，IC 設計產業獲利高，同時配息意願強。台新投信表示，據回測資料統計，臺灣 IC 設計動能指數自 2021 年至 2023 年，殖利率連三年上升，且皆超越大型股 (臺灣 50 指數)，2023 年臺灣 IC 設計動能指數殖利率衝高至近五年新高水準 6.7%，大勝大型股的 4.5%，近五年平均殖利率達 4.8%。

台新投信指出，預期 2024 年 IC 設計產業獲利成長力道加大，股息水準可期。台新臺灣 IC 設計動能 ETF 基金 (00947-TW) 是國內首檔聚焦在 IC 設計產業的 ETF，掌握一籃子 IC 設計優等生，讓投資人輕鬆入手高價 IC 設計股。

台新臺灣 IC 設計動能 ETF 基金經理人黃鈺民指出，台灣 IC 設計產業站在各時代的科技新產品浪潮，包含消費電子需求噴發、生成式 AI 商業化、電動車大行其道等，可以說是新興產業的最大受惠者。

台灣 IC 設計產業群聚效益，產值市占率全球第二，僅次美國，由於優異的研發競爭力，是國內高獲利族群的代表，亦是千金股的常客。小資族或社會新鮮人要投資千元的 IC 設計個股不容易，但透過布局 00947 可以一次買下一籃子優質 IC 設計股，參與千金行情。

黃鈺民表示，就基本面來看，AI 族群仍最具題材性且有實質強勁訂單需求，另一方面，台灣出口回升、通膨可控，預測機構一致預測 2024 年 GDP 重返 3% 以上，企業獲利年增率重返正成長。