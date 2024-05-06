材料-KY：去年在台現增案合規且已完成 將儘速回覆中國證監會

材料 - KY(4763-TW) 今 (6) 日爆量急跌，投資人關注的除公司營運及產業的前景外，公司指出，投資人電話詢問公司的重點更在材料 - KY 去 (2023) 年在台籌資完成依最新規定向中國證監會的報備案遭退回，材料 - KY 主管指出，此一現增籌資案已在去年完成且一切合規，後續將請律師正式向中國證監會提出回覆。