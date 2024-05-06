材料-KY：去年在台現增案合規且已完成 將儘速回覆中國證監會
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-06 19:00
材料 - KY(4763-TW) 今 (6) 日爆量急跌，投資人關注的除公司營運及產業的前景外，公司指出，投資人電話詢問公司的重點更在材料 - KY 去 (2023) 年在台籌資完成依最新規定向中國證監會的報備案遭退回，材料 - KY 主管指出，此一現增籌資案已在去年完成且一切合規，後續將請律師正式向中國證監會提出回覆。
材料 - KY 於 5 月 2 日公告，去年現增回覆備案申請遭中國證監會退回，要求補充說明是否存在境內自然人認購；材料 - KY 的此一重訊未料被誤為現增案遭退件駁回，引發近二日股價下跌。材料強調，該現增案已於 2023 年 8 月 21 日收足股款、並已於 8 月 24 日上市，後續將請律師正式回覆，說明並無境內自然人認購；對於遭外界誤解為遭退件，顯得相當無奈。
材料 - KY 表示，本公司 2023 年辦理現金增資發行新股 400 萬股，每股面額 10 元，每股發行價格 531 元，隨於 2023 年 8 月 28 日依中國證監會發布的境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法進行備案。
材料 - KY 在 5 月 2 日接獲中國委任律師通知中國證監會已於 2024 年 4 月 12 日退回，中國證監會意見反饋內容為「請說明本次增發認購物件的註冊地 / 國籍等資訊，如存在境內自然人認購，請律師對境內自然人認購事項的合規性發表意見」。
材料 - KY 強調，該公司 2023 年現金增資發行新股已於 2023 年 8 月 21 日收足股款，現金增資發行之新股並已於 2023 年 08 月 24 日上市。
材料 - KY 今天爆出 4364 張的 10 天來大量，以下跌 5.29% 作收，收盤 752 元，全場成交值逾 33.1 億元。
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